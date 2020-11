Det ømme punkt: Tårerne bliver snart til guld på minkfarmene

Man skal være lavet af sten for ikke at blive påvirket af tv-billederne af grædende minkavlere.

Stovte jyske mænd, der stryger det sidste avlsdyrs bløde pels, inden det ryger ned i aflivningskassen med kuldioxid og afslutter en lang familietradition, et livsværk, som politikerne medfølende siger.

Man skal samtidig være et meget roligt gemyt for ikke at være lidt chokeret over de milliarder, der lige nu flyder fra forhandlingsbordet hos erhvervsminister Simon Kollerup (S).