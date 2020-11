Oprørske frimurere om stormester: »Den mand skal stoppes, inden han ødelægger alt for meget«

Normalt vil Henning Vilslev-Petersen ikke blive betragtet som en vred oprører. Tværtimod.

Som mangeårig præst og efter et langt liv i frimurerorden er han rundet af traditionelle kristne dyder som barmhjertighed og respekt for andre mennesker. Det var også grunden til, at han blev frimurer for 30 år siden. Hans afdøde bror, der også var præst, fik overtalt ham.

»Jeg vidste ikke så forfærdelig meget om ordenen. Men jeg havde tillid til min bror, og han sagde, at ordenen er baseret på et kristent grundlag. Så det var vigtigt, at der er præster med i ordenen«, fortæller Henning Vilslev-Petersen.