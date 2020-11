Samtlige partier på nær S afviser Frederiksens mål om flere anbragte børn

Mette Frederiksen (S) var vanligt klar, da hun i sin nytårstale sagde, at samfundet må lægge berøringsangsten væk og træde i karakter over for forældre, der ikke magter at tage sig af deres børn.

»Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile«, sagde statsministeren og tilføjede, at flere udsatte børn skal bortadopteres.

»Jeg ved godt, at det ikke er alle, der vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forebygge mere. Hjælpe familierne. Det skal vi. Men det vil ikke være nok. Vi må entydigt tage børnenes parti«.