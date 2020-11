Leika Fuglsang har prøvet at være anbragt otte forskellige steder: »Jeg var et virkelig, virkelig voldsomt barn«

Da Leika Fuglsang fyldte 8 år, havde hun været i 8 forskellige plejefamilier. Da hun var 10, måtte pædagogerne dagligt anvende fysisk magt, fordi hun blev for rasende. Da hun var 18, tog hun en aften for mange piller for at råbe om hjælp i sin ensomhed. Så da Leika Fuglsang, der i dag er 28 år, hørte statsminister Mette Frederiksens nytårstale, var hun glad. Den handlede om børn som hende.

»Tænk, at hun brugte 11 minutter på os. At hun gav os så meget opmærksomhed«, siger hun om det øjeblik, hvor Mette Frederiksen fik stillet landets største megafon foran sig og brugte sin taletid på de børn, der oplever vold og svigt og misbrug, men mødes af et samfund, der reagerer for sent eller slet ikke reagerer, fordi der tages for store hensyn til forældrene og for få til børnene. Det betyder konstante opbrud. Nye plejefamilier. Nye opholdssteder. Nye sagsbehandlere. Nye skoler.

»Prøv at forestille dig, hvordan det må være. At pakke skoletasken. Møde op i en ny klasse. Igen. Forsøge at lære ansigter og navne at kende. Spekulere over, om man måske finder en ven. Og være bange for at om lidt, så bliver man måske flyttet endnu en gang«, sagde Mette Frederiksen.