Vi elsker at snyde os selv: Færre får skattesmæk – flere får skattepenge tilbage

Vi er ved at udvikle os til en nation af skatte-dukse, der med stor og stigende præcision opgør og betaler den skat, vi skylder staten.

Det viser en ny analyse af danskernes skattebetalinger via de såkaldte forskudsopgørelser, der løbende opgør vore indtægter og fradrag og dermed afgør, hvor meget – eller hvor lidt - vi skal betale i skatter.

Har vi glemt at registere et nyt job og en højere løn, eller at vi er flyttet så tæt på jobbet, at vi ikke længere kan få et kørselsfradrag, så bliver der fejl i opgørelsen – og så bliver vi bedt om at betale den restskat, vi skylder statskassen.