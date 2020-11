Selv Astrid Lindgren er en del af overvågningens lange historie: »Under Anden Verdenskrig dampede hun breve op om natten og skrev ’Pippi Langstrømpe’ om dagen«

Nogle måneder før at selvmordspiloterne 11. september 2011 fløj deres kaprede fly ind i World Trade Center i New York, prøvede et par kolleger og jeg at lokke NSA i en fælde. For No Such Agency, som man spøgefuldt kalder USA’s gådefulde og gigantiske overvågningstjeneste National Security Agency, hævdes at have øjne overalt.

Omkring årtusindeskiftet udspandt der sig en livlig diskussion om et overvågningsprogram kaldet Echelon, for allerede dengang var NSA under mistanke for at registrere alt og alle. Derfor satte en gruppe medarbejdere sig for at undersøge, hvor langt amerikanernes ører rakte og ringede til vores korrespondenter i USA og Israel.

Vi sendte dem også en mail om et nærtforestående møde med en højtstående militant islamist i Danmark. Som i en koldkrigsfilm skulle vi træffes ved det lille fyrtårn for enden af Langelinie, hvor avisens mellemøstligt udseende fotochef og jeg forsøgte at se suspekte ud. Imens observerede de andre kolleger, om nogen overvågede mødet.