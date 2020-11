Kristian Madsen: Partisoldaten Mogens Jensen er udset som kanonføde i minksagen

Soldatens pligt er at ofre sig i en større sags tjeneste.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er en ægte socialdemokratisk partisoldat, der har arbejdet hele sit liv i arbejderbevægelsen, før han blev folketingsmand.

Når redegørelsen om minksagen i dag lander i Folketinget, kan det blive nødvendigt for regeringen at bringe et politisk offer, og det lyder, som om klokkerne ringer for fødevareministeren.