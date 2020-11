Omskæring deler partier internt: K fritstiller medlemmer, R gør måske, og EL lader modstandere af forbud blive væk

Spørgsmålet om omskæring af drenge giver panderynker hos flere partier.

Allerede i september meddelte Dansk Folkeparti, at partiet for første gang vil fritstille folketingsgruppen på grund af højlydte uenigheder i spørgsmålet om et forbud.

Og forud for, at Folketinget torsdag behandler et beslutningsforslag fra løsgængeren Simon Emil Ammitzbøll-Bille om at indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af drenge af ikkemedicinske årsager, bekræfter de konservative nu over for Politiken, at man også her fritstiller gruppens medlemmer til at stemme, som de gerne vil.