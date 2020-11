Mogens Jensens skæbnedag: Her er 3 ting du bør holde øje med

Dagen i dag bliver definerende for Mogens Jensens politiske liv.

Den socialdemokratiske fødevareminister har bebudet en redegørelse af forløbet omkring regeringens ulovlige ordre til alle landets minkavlere om, at de skulle slå deres dyr ihjel. Han skal også i en hasteforespørgsel i Folketingssalen om minksagen.

»Vi har begået fejl. Det er tydeligt, også når jeg taler med Folketingets partier, at der er en del spørgsmål omkring hele den her proces. Derfor vil vi nu lave en redegørelse, der vil blive oversendt til Folketinget. Her vil der blive redegjort for hele forløbet, så alle kan orientere sig«, sagde Mogens Jensen i en pressemeddelelse i sidste uge.