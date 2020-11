Kilder til Politiken: Mogens Jensen står til fyring i dag

Statsminister Mette Frederiksen kan meget vel begynde at bestille tid til dronningen. Ifølge flere kilder fra regeringens støttepartier forventes det, at Mogens Jensen selv trækker sig og hvis ikke det sker, vil han blive tvunget til det.

Kilder i Enhedslisten bekræfter over for Politiken, at de efter at have læst regeringens redegørelse her til formiddag, vil indkalde til et ’doorstep’ og afgøre Mogens Jensens skæbne som fødevareminister. Dermed vil man ikke vente til efter samrådet torsdag. Til Politiken oplyser flere kilder fra Enhedslisten, at de har svært ved at se, hvordan Mogens Jensen kan fortsætte som minister.

Ifølge Politikens oplysninger fra klider i partiet har også Radikale Venstre haft mulighed for at læse redegørelsen og her er vurderingen, at Mogens Jensen er nødt til at gå af. Enten frivilligt eller ufrivilligt.