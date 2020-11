30 år efter dødsbrand: Justitsminister åbner for ny undersøgelse af ’Scandinavian Star’

Justitsminister Nick Hækkerup (S) åbner for en ny undersøgelse af sagen om den uopklarede mordbrand på ’Scandinavian Star’. Det skete i dag under et samråd med Folketingets Retsudvalg.

Det sker, efter at der er rejst kritik af, at dansk politi ikke har gennemført en tilbundsgående undersøgelse af skibets ejer- og forsikringsforhold, så det kunne afklares om, der var et økonomisk motiv til forsikringssvindel.

I alt døde 159 mennesker efter en påsat brand på skibet, mens det var i rute fra Oslo mod Frederikshavn i april 1990.