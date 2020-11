30 år efter dødsbrand: Justitsminister åbner for ny undersøgelse af Scandinavian Star

Justitsminister Nick Hækkerup (S) åbner for en ny undersøgelse af sagen om den uopklarede mordbrand på Scandinavian Star. Det skete i dag under et samråd med Folketingets Retsudvalg.

Det sker efter, at der er rejst kritik af, at dansk politi ikke har gennemført en tilbundsgående undersøgelse af skibets ejer- og forsikringsforhold, så det kunne afklares om, der var et økonomisk motiv til forsikringssvindel. I alt døde 159 mennesker efter en påsat brand på skibet, mens det var i rute fra Oslo mod Frederikshavn i april 1990.

»Der er flere, der har rejst de her spørgsmål om ejer- og forsikringsforholdene. Kunne man finde en ramme, hvor det kunne blive undersøgt, så vil jeg gerne medvirke til det«, sagde Nick Hækkerup, der nu vil indlede en drøftelse med Folkepartiets partier for at finde ud af, hvordan en sådan undersøgelse kan gennemføres.