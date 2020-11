For 100 år siden rejste datidens svar på Puk Damsgård ud på en dramatisk rejse: »Plyndringer og Overfald hører til Dagens Orden. Ingen ved sig sikker«

I 1920 er der ikke meget at fejre, Europa vånder sig over følgerne af Den Store Krig, historiens første verdenskrig. Danmark deltog ganske vist ikke aktivt, men netop derfor kunne mange tjene godt på at levere landbrugsvarer – mad! – til de krigsførende nationer, og det gav andre moralske tømmermænd.

I 1920 er verden på alle måder forandret, både fysisk og mentalt – nye grænser trukket, magtcentre flyttet, magtbalancer ændret. Det kulturchok, de nye erkendelser medførte, var med til at svække forældregenerationens tillid til fremtiden; en form for duknakket resignation var udbredt.

’Kan det virkelig passe’, diskuterede man på avisredaktionerne, mens pessimismen bredte sig yderligere, ’er der slet ikke nogen positive historier?’. Så er det, at en vaks redaktør foreslår at sende et ungt menneske ud alene på en lang rejse for at opleve og beskrive verden, som den tager sig ud netop nu, set med unge øjne. For der må være håb et sted!