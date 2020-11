Miljøminister: »Der er ikke særligt meget hokus pokus i det«

Regeringens nye klimaskovfond sikrer »maksimal troværdighed« for de danske virksomheder, som ønsker at købe klimakompensation for deres udledning af drivhusgasser.

Det mener miljøminister Lea Wermelin (S), som afviser kritik fra eksperter og en stribe grønne organisationer.

»Vi har kunnet se i blandt andet Politiken, at der har været rigtigt mange eksempler på, at klimakompensation i udlandet har været en jungle, og at der desværre også har været eksempler på, at der ikke var den nødvendige troværdighed. Det er det, vi kan levere i Danmark med den her danske klimaskovfond«, siger Lea Wermelin.