Hvem vidste hvad hvornår?: Her blev 9 ministre informeret om spørgsmål om lovhjemmel

Den første, der blev advaret, var fødevareminister Mogens Jensen (S). Det skete allerede 22. september.

De næste var 6 ministre i regeringens Udvalg for Covid-19, der 1. oktober fik at vide, at regeringen ikke ville kunne kræves alle mink i Danmark aflivet på det lovgrundlag, man havde. Det ville kræve en lovændring, havde embedsmændene fortalt dem.

Og om aftenen 3. november, da regeringen anført af statsminister Mette Frederiksen (S) traf beslutningen om at aflive alle mink, kunne ministrene i regeringens koordinationsudvalg læse i deres bilag, at det var embedsmændenes umiddelbare vurdering, at der ikke var hjemmel til at tvangslukke minkavlen i Danmark.