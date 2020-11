Spionkommission får to udgaver af sandheden i FE-sag

Iskal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.

Citatet stammer fra Johannesevangeliet og er hugget ind i en stenplade ved hovedkvarteret for den amerikanske efterretningstjeneste CIA som et motto for spionverdenens berettigelse.

Men hvad er sandheden i sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der anklages for at have givet den amerikanske overvågningstjeneste NSA mulighed for at spionere uberettiget mod danske statsborgere og interesser?