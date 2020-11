Radikale kræver parlamentarisk undersøgelse af minksag

For at afdække, hvad hun selv kalder en »skandale«, er politisk leder Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre gået i gang med at samle opbakning til at benytte en helt ny undersøgelsesform, når minksagen skal kulegraves.

»Vi har i øjeblikket en etpartiregering, der forhåbentlig har lært meget af det her allerede i forhold til egenrådighed. Men det gælder, når vi kigger tilbage og særligt fremad, at vi har behov for at styrke den parlamentariske kontrol med regeringen«, siger hun.

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at S-regeringens håndtering af sagen om aflivning af mink skal kulegraves. Men de er uenige om formen. I oppositionen kræver partierne en undersøgelseskommission med en dommer for bordenden. I Enhedslisten og SF kræver de en mindre vidtgående advokatundersøgelse.