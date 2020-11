Byret afsiger ghettodom: Beboere skal flytte væk

En historisk dom er faldet i retssystemet om legitimiteten af den såkaldte ghettolov, hvis formål er en ændret beboersammensætning i landets socialt belastede almene boligområder.

Boligretten i Helsingør har afvist en række beboeres protester mod etnisk og kulturel diskrimination. Det betyder, at de 25 husstande, der har nægtet at forlade deres lejligheder i den såkaldt hårde ghetto Nøjsomhed i Helsingør, og som derfor skulle have deres sag prøvet ved boligretten, nu står til at skulle have ny adresse. Mod deres vilje.

Bent Frederiksen, direktør i boligselskabet Boliggården, er glad for rettens afgørelse: