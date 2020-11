Rigspolitichef: Har ikke set eller godkendt kritiseret talepapirer

Det har ligget i luften i et par dage, og nu ser det ud til, at selv justitsminister Nick Hækkerup (S) anerkender fornuften i af undersøge, sådan som flere andre partier de seneste dage har foreslået, hvordan det kunne gå til, at betjente fra Rigspolitiet kunne ringe op til minkavlere i et forsøg på at gennemtvinge en aflivning af deres smittefrie besætninger. Uden at have skyggen af hjemmel eller lovgrundlag for deres opringninger.

Opringningerne fremgik af en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet onsdag, og betjente benyttede sig af såkaldte talepapirer, som gav minkavlerne indtryk af, at myndighederne kunne gennemtvinge aflivning af deres raske besætninger. Henvendelsen, som var uden lovgrundlag, blev i Politiken fredag af juraprofessor Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet karakteriseret som pression.

Rigspolitichef Thorkild Fogde erkendte torsdag, at han og Rigspolitiet er under pres på grund af den heftige kritik af ordensmagtens ulovlige fremgangsmåde. I en pressemeddelelsen fredag afviser Thorkild Fogde imidlertid at have set eller godkendt de pågældende talepapirer.