Omkring 500 traktorer er på vej ind i København - politiet opfordrer folk til at lade bilen stå

I dag kører flere hundrede traktorer ind i København og Aarhus som en protest mod regeringens håndtering af minksagen. Politiet forventer, at det vil give store trafikale udfordringer og opfordrer københavnerne til at overveje, hvordan de vil komme gennem byen i dag.

»Vi vil prioritere at lede traktorerne gennem byen med så få ophold som muligt, men under alle omstændigheder kommer demonstrationen til at påvirke trafikken væsentligt. Derfor opfordrer vi bilister til at finde alternative ruter eller måske overveje at benytte kollektiv transport i stedet,« siger politiinspektør Tommy Laursen i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at omkring 500 traktorer er på vej ind i byen ved 10-tiden.