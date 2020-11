Flere hundrede traktorer kører ind i byen i dag: Politiet opfordrer københavnerne til at lade bilen stå og vælge andre ruter

I dag kører flere hundrede traktorer ind i København og Aarhus som en protest mod regeringens håndtering af minksagen. Politiet forventer, at det vil give store trafikale udfordringer og opfordrer københavnerne til at overveje, hvordan de vil komme gennem byen i dag.

»Vi vil prioritere at lede traktorerne gennem byen med så få ophold som muligt, men under alle omstændigheder kommer demonstrationen til at påvirke trafikken væsentligt. Derfor opfordrer vi bilister til at finde alternative ruter eller måske overveje at benytte kollektiv transport i stedet,« siger politiinspektør Tommy Laursen i en pressemeddelelse.

Klokken cirka 10 vil traktorerne blive ledt ind i København via tre indfaldsveje: Gammel Køge Landevej, Roskildevej og Frederikssundsvej. Herefter kører traktorerne sydpå ad ring 2 og samles på Kalvebod Brygge, hvorefter de fortsætter forbi blandt andet Christiansborg Slotsplads og Kongens Nytorv. Traktorerne ender på Langelinie på Østerbro.