Nu kan millioner af danskere kan hente deres nye, digitale kørekort

Tirsdag får millioner af danskere adgang til deres nye, digitale kørekort. Det betyder, at de ikke længere behøver at medbringe deres fysiske kørekort, når de skal køre bil eller vise id, men i stedet kan nøjes med den nye app.

Appen er blandt de første af sin slags i verden, og den vækker glæde hos politiet.

»Det kommer til at gøre vores arbejde nemmere og højne sikkerheden, at billederne på det digitale kørekort maks. vil være 10 år gamle, fordi de bliver hentet fra passet. Det sker med jævne mellemrum, at vi står med borgere, der har taget deres kørekort et halvt århundrede tidligere, og det kan være en nærmest umuligt at identificere en 70-årig ud fra, hvordan de så ud som 18-årige«, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.