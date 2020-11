»Jeg vil kalde det her et klokkeklart aftalebrud«: Enhedslisten med hård klimakritik af regeringen

Regeringen løber fra sit ord og den klimaaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik i juni.

Den hårde anklage kommer fra støttepartiet Enhedslisten, efter at skatteminister Morten Bødskov (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) mandag formiddag har præsenteret sit udspil til en grøn skattereform.

Klimaordfører Mai Villadsen (EL) begrunder sin kritik af regeringen med, at der i klimaaftalen fra 22. juni står sort på hvidt, at regeringens oplæg til en grøn skattereform »skal« indeholde modeller for »en ensartet CO 2 -afgift«. Regeringens aktuelle udspil indeholder imidlertid ikke sådanne modeller.