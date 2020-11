Efter 15 måneder på dagpenge: »Det hænger bare ikke sammen«

Det er hverken til at leve eller dø af, men at få to ugentlige undervisningstimer kan virke som en sand triumf, når man har været arbejdsløs lærer i næsten 15 måneder uden anden indtægt end dagpenge.

»En af mine piger begyndte faktisk at græde af glæde, da jeg fortalte, at jeg endelig har fået et par undervisningstimer på aftenskolen. De kan jo godt mærke, at det er svært, det her, at jeg kæmper for at være glad. Det er bare ikke sjovt at være ledig, når man skal forsørge to børn og give dem et rimeligt liv at leve«.

47-årige Christina Koch Pedersen trækker luft ind for ikke at knække. Hun har to døtre på henholdsvis 10 og 13 år og bor i en lejlighed i Vejen, omtrent midtvejs mellem Esbjerg og Kolding.