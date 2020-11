Internettet er kommet tættere på børn. Det samme er voksne med ubehagelige bagtanker

Gennem Snapchat og Messenger rykker voksne med ubehagelige bagtanker tættere på børneværelserne. Nogle voksne udgiver sig for at være jævnaldrende eller forsøger at henvende sig direkte for at opbygge en tillidsrelation.

Derfor skal børn beskyttes bedre mod seksuelle overgreb, end de bliver i dag. Det mener Red Barnet, der torsdag præsenterer et nyt udspil, der kræver ændringer i straffeloven.

»Vi har behov for at opdatere straffeloven. Det er ikke nyt, at voksne manipulerer med børn med det formål at begå overgreb. Men internettet og sociale medier har givet uhyggelig god mulighed for den manipulation. Det er blevet markant lettere at få adgang til børn«, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.