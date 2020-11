Alternativet er »tyndslidt«, men Franciska Rosenkilde vil personsagerne til livs og fokusere på politik

Efter at Josephine Fock trak sig som Alternativets politiske leder har Franciska Rosenkilde meldt sig som første kandidat til at overtage posten. Hun mener, at personsager har skygget for partiets politik, men hun vil stå i spidsen for at starte partiet på ny.