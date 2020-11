SF's svingdørsministre: Ingen fortalte om problemer med udbytteskat

Svingdøren i Skatteministeriet snurrede flittigt, mens Helle Thorning-Schmidt var statsminister. SF nåede at besætte stolen med hele tre forskellige ministre fra oktober 2011, til partiet forlod regeringen i februar 2014. De fik i gennemsnit 40 uger på den krævende ministerpost.

Da de tre forhenværende, Thor Möger Pedersen, Holger K. Nielsen og Jonas Dahl, tirsdag blev afhørt i undersøgelseskommissionen om deres viden om milliardskandalen om udbytteskat, gik det også hurtigt: Selv inklusive tre indlagte pauser varede det blot halvanden time at få afklaret, at ingen af dem nogensinde i deres ministertid hørte om alvorlige problemer med udbytteskatten.

Det havde i årevis været kendt i Skat og Skatteministeriet, at Skat udbetalte store, trecifrede millionbeløb, nogle år mere end 1 milliard kroner, til udenlandske ansøgere, som hævdede at have krav på refusion af udbytteskat på danske aktier, uden at Skat havde mulighed for at kontrollere, om ansøgerne havde krav på pengene.