Politikere vil redde adoptioner fra kollaps

For at undgå et kollaps af adoption fra udlandet til Danmark, kræver et flertal i Folketinget nu, at regeringen afsøger muligheden for et nordisk samarbejde om international adoption.

»Adoptionssystemet er meget udfordret, så vi vil gerne undgå på sigt, at det kollapser. Vi håber, det kan blive en sikkerhed for kommende adoptanter, så fremt vi får en nordisk model, der kan sikre stabilitet og et bæredygtigt system«, siger Karina Adsbøl, socialordfører for Dansk Folkeparti.

Antallet af adoptioner til Danmark har været stærkt dalende i flere år. Derfor er Danmarks eneste og selvstændige adoptionsformidlingsorganisation, DIA, økonomisk udfordret.