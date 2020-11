Bundlinjen: Ordentlige Dybvad fremstår groggy i ny møgsag

Det er ikke til at begribe. Men Danske Bank har åbenbart troet, at det ville være muligt at skjule i lang tid, at tusindvis af inkassokunder i årtier var blevet ført bag lyset med stærkt fejlbehæftede opkrævninger.

Men TV 2 og Berlingske Tidende kunne tirsdag dokumentere, sågar med lydoptagelser, at det var indholdet i den kommunikationsplan, som banken udarbejdede i sommer. De berørte kunder skulle orienteres først, og så måtte offentligheden vente til passende lejlighed.

Planen er dumpet med et brag. Banker skal nidkært vogte følsomme informationer, og forholdet mellem en bank og dens kunde skal være fortroligt. Det er et klassisk bankdogme, men det duer slet ikke som undskyldning her. Danske Bank har begået systematiske fejl, som ikke kun har betydning i de mange sager, som undersøges, men også for bankens ansatte, aktionærer og den bredere offentlighed.