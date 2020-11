Miljøstyrelsen og eksperter: Døde mink er ikke en trussel mod drikkevand

Miljøstyrelsen vil snart tage de første vandprøver i Boutrup Sø, som ligger i nærheden af den ene af de to meget omtalte massegrave til mink. Styrelsen vil også tage prøver af det grundvand, der strømmer til søen.

Det sker som led i et særligt overvågningsprogram, der skal sikre, at de to massegrave ikke påvirker det lokale vandmiljø i form af søer, vandløb og grundvand, fortæller kontorchef Per Schriver fra Miljøstyrelsen Grundvand.

»Samtidig er vi klar til at gribe ind med afværgeforanstaltninger, hvis der er uønskede påvirkninger«, siger Per Schriver.