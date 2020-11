Mink begravet for tæt på sø – minister varsler hurtig løsning

I et militært øvelsesterræn i Holstebro er en del af de mink, der den seneste tid er aflivet, blevet begravet.

Nu viser det sig dog, at de er blevet begravet for tæt på den nærliggende Boutrup Sø. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det skal løses hurtigt muligt, og derfor handles der straks på det. Det siger fødevareminister Rasmus Prehn (S),

»Det er en meget beklagelig situation, og det er vigtigt, at der findes den bedst mulige løsning hurtigt, så borgerne i området trygt kan regne med, at vandet i søen er rent«, lyder det i meddelelsen.

I starten af november blev det meldt ud på et pressemøde, at alle landets mink skulle aflives.

Det skyldtes, at der var fundet en minkmutation af coronavirusset, som frygtedes at kunne give problemer for en mulig kommende vaccine mod covid-19.

Det har dog skabt logistiske udfordringer, og derfor blev det besluttet, at nogle af dem skulle graves ned. Men det er altså ikke gået gnidningsfrit ved Boutrup Sø.

Ud fra et forsigtighedsprincip skal nedgravninger i området ske 300 meter fra søen. Dele af minkene er dog begravet under 200 meter fra søen.

Spreder ikke corona-smitte

Fødevarestyrelsen arbejder på opgaven under rådgivning fra Miljøstyrelsen. Der ses blandt andet på, om der skal etableres drænrør.

Det kan være med til at sikre, at den forurenede væske opsamles og renses, så den ikke kommer i nærheden af søen.

Fødevarestyrelsens direktør, Nikolaj Veje, understreger, at problemet ikke spreder corona-smitte.

»Det, vi skal sikre, er, at søen ikke bliver forurenet med blandt andet kvælstof og fosfor, og det er der en række forskellige løsninger på«.

»I den forbindelse har vi bedt Miljøstyrelsen bidrage i vurderingen af eventuelle risici for vandkvaliteten i søen«, siger han i meddelelsen.

De døde mink volder også andre problemer ved Boutrup Sø. Her presses døde mink op mod jordoverfladen, hvilket dog vurderes at være et midlertidigt problem.

Det vurderes at være knyttet til forrådnelsesprocessen, oplyses det. Indtil der er opsat hegn om arealet , vil det være bemandet 24 timer i døgnet.





Ritzau