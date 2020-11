Borgmester vil have døde mink gravet op igen efter brøler ved Boutrup Sø

De døde mink i massegraven ved Boutrup Sø i Vestjylland skal graves op igen.

Så kontant er kravet fra borgmester i Holstebro Kommune, socialdemokraten H.C. Østerby, efter at det er kommet frem, at en sikkerhedszone til søen er blevet brudt, så en del af minkene i massegraven er gravet ned for tæt på søen, der riskerer at blive forurenet med fosfor og kvælstof.

»Vi skal ikke have den massegrav til at ligge der i al fremtid. Det er simpelthen alt for bekymrende i forhold til miljøet, og det skræmmer borgerne«, siger H.C. Østerby.