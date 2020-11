Frederiksen gik i krydsild med tre hovedargumenter: »Diskussionen bygger på nogle forkerte forestillinger om, hvad der er statsministerens opgave«

Statsminister Mette Frederiksen (S) kunne til sidst ikke lade være med at ryste opgivende på hovedet fra sin plads, da hun havde været i krydsild i folketingssalen, og hendes justitsminister nu havde rejst sig, taget over og stillet sig i skudlinjen.

Retorikken var hård, da Folketingets partier onsdag eftermiddag indledte en hasteforespørgselsdebat.

Anledningen var skandalen, statsministeren står midt i, efter at regeringen på et pressemøde 4. november erklærede, at alle mink i Danmark skulle aflives. En ordre, som ikke kun skulle vise sig at være voldsom og få vidtrækkende konsekvenser, men også uden hjemmel i loven.