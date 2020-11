Anklager er vant til, at dømte bare siger »hej, Benthe« i Netto. Nu er selv The New York Times på plads til omtalt drabssag

Det sker ikke hver dag, at The New York Times sender en journalist til Bornholm for at følge en retssag, men mandag morgen er der en stol reserveret i Retten i Rønne til den hæderkronede amerikanske avis.

Hverken The New York Times’ udsendte eller andre journalister får dog plads i den retssal, hvor de to tiltalte kommer til at sidde. På grund af coronarestriktioner og en ekstraordinært stor medieinteresse har Retten i Rønne været nødt til at inddrage et ekstra retslokale til drabssagen. Derfra vil journalister og andre tilhørere kunne følge retssagen på en storskærm.

Et nævningeting og tre dommere skal i det andet retslokale tage stilling til, om det var drab, da to brødre en lun sommernat i år tævede en tredje mand til døde.