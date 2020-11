Socialdemokratiet åbner dør på klem for at afhøre embedsmænd på Borgen

Minkskandalen kan føre til et nybrud på Christiansborg. Her har det hidtil ikke været muligt for partierne at igangsætte såkaldte parlamentariske undersøgelser, hvor ministre og embedsmænd kan afhøres i betændte sager.

Socialdemokraterne er nu blevet enige med støttepartierne Enhedslisten og SF om et forslag til en såkaldt vedtagelsestekst, hvoraf det fremgår, at »der skal arbejdes med et nyt parlamentarisk undersøgelsesredskab, som kan tages i brug om nødvendigt«.

»Vi er enige i, at det her skal undersøges eksternt og uvildigt, og der indgår vi i det arbejde i et underudvalg til UFO (Udvalget for Forretningsordenen, red.) sammen med resten af Folketingets partier. Der er forskellige modeller, der bliver drøftet, og så skal vi sammen finde ud af, hvordan sådan en uvildig undersøgelse skal se ud«, siger Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus.