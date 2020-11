Politisk redaktør efter debat om minksagen: Der tegner sig et klarere billede af en regering, der forsøger at forklare noget, den ikke kan forklare

Meget står fortsat hen i det uvisse, men der tegner sig et klarere billede af en regering, der forsøger at forklare noget, der grundlæggende ikke kan forklares.

Sådan lyder konklusionen fra Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag eftermiddag var kaldt til hasteforespørgselsdebat i Folketinget.

Anledningen var skandalen, statsministeren står midt i, efter at regeringen på et pressemøde 4. november erklærede, at alle mink i Danmark skulle aflives. En ordre, som ikke kun skulle vise sig at være voldsom og få vidtrækkende konsekvenser, men også uden hjemmel i loven.