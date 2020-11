S-ordfører fastholder: Frederiksen udstak ikke ordre

Det skabte voldsom forargelse hos borgerlige partier og de radikale, at justitsminister Nick Hækkerup (S) forleden gik i rette med dem, der har kaldt det »en ulovlig ordre«, som statsminister Mette Frederiksen (S) kom med, da hun på et pressemøde i begyndelsen af november bebudede, at alle mink i Danmark skulle aflives, selv om der ikke var lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet.

Begrundelsen fra Hækkerup er, at udtalelser på et pressemøde juridisk set ikke har retsvirkning over for borgerne og derfor heller ikke kan kaldes ’ordrer’. Af samme grund er pressemødeudtalelser ifølge Hækkerup ikke omfattet af reglerne om lovhjemmel. Og ifølge retsordfører Jeppe Bruus (S) var det vigtigt at slå fast.