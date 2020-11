Ansatte i Rigspolitiet: Justitsministeren og regeringen forsøger at smide medarbejdere hos os »under bussen«

Fakta

Minkredegørelsen

Onsdag 4. november meddeler statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen har besluttet at aflive alle mink i Danmark.

Torsdag morgen mødes rigspolitichefen med en række styrelseschefer i Den Nationale Operative Stab vedrørende minkindsatsen.

Rigspolitiet tilkendegiver, at der skal tempo på indsatsen.

Torsdag 5. november orienterer Justitsministeriet Rigspolitiet om, at der er tvivl om hjemmel til at aflive mink uden for smittezonerne.

Torsdag eftermiddag orienterer Justitsministeriet om, at der mangler hjemmel til at aflive uden for smittezonerne.

Vis mere