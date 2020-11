Familien Hindbo bød statsministeren velkommen til hindbærsnitter, døde mink og et knust livsværk: Hun græd, da hun kom ud af de tomme minkhaller

Uden for minkavler Hindbos hoveddør, på fjerde trin på den sorte stentrappe med mudderafmærkningerne, står Danmarks statsministers gummistøvler.

Hun er trådt ind over dørtærsklen i bare strømpesokker og har med sin ankomst skabt et værre postyr ude på gårdspladsen. Pressefolk, PET-agenter og politi er stimlet sammen, og flere er begyndt at iføre sig blå overtræksdragter, masker og visirer på grund af det, der snart skal ske: rundvisningen på Hindbos minkfarm.

Statsminister Mette Frederiksen har besluttet, at hun vil besøge en af de familier, der har fået sit livsgrundlag trukket væk under sig, efter at regeringen erklærede, at alle Danmarks mink skal slås ihjel. Hun har aldrig været på en minkfarm før. Denne ligger spredt ud fra familien Hindbos hvidpudsede villa i Jordrup, lidt uden for Kolding, hvor 24 haller på række strækker sig ud mod markerne med i alt 12.500 stålbure under deres tage. Var man kommet på besøg for nogle måneder siden, havde de raslet og været fyldt af liv fra i alt cirka 25.000 mink.