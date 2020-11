Dansk Folkeparti: Gift dig dansk - eller glem alt om statsborgerskab

Dansk Folkeparti vil gøre det til et krav for udlændinge, der ønsker at opnå dansk statsborgerskab, at de har en dansk ægtefælle.

Det skriver Berlingske.

Forslaget er del af et såkaldt antiislamiseringsudspil, som partiet præsenterer frem mod dets årsmøde lørdag. Målet er blandt andet at udbrede dansk kultur til muslimer, forklarer indfødsretsordfører for DF Marie Krarup til Berlingske og kalder det et »markant forslag«.