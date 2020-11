Minister efter drikkevandrod: »Det må simpelthen stoppe«

For tredje gang i løbet af godt to år har miljøministeren bedt om at få håndteringen af et område i Miljøstyrelsen kulegravet af Kammeradvokaten. Miljøminister Lea Wermelin (S) vil denne gang have undersøgt udstedelsen af dispensationer til vandværker, der har fået problemer med at overholde grænserne for sprøjtemidler og sprøjtemiddelrester i drikkevand.

I begyndelsen af november kom det frem, at styrelsen i syv år – fra 2013 til og med i år – har ladet kommunerne udstede dispensationer til vandværkerne i strid med EU’s regler for drikkevand. En intern gennemgang har siden afsløret, at det er sket i endnu flere tilfælde end først antaget, i alt 87. De fleste er givet fra slutningen af 2017 og frem.

41 af disse dispensationer er stadig gældende. Miljøministeriets foreløbige vurdering er, at 17 af disse dispensationer er i strid med EU’s regler. De omfatter tilsammen 0,2 procent af den årlige indvinding af drikkevand i Danmark.