Det ømme punkt: Morten Bødskovs store udfordring er at undgå raseri i Rødovre Centrum

Gulerødderne, jo tak, dem tager vælgerne gerne imod på vej mod klimalovens skrappe krav om 70 procents reduktion i udledningen af drivhusgasser inden 2030.

Stokken, den må danse over nogle andre rygstykker, for jeg har desværre ikke mulighed for at lægge mit liv om.

Sådan tænker de fleste danskere ifølge en ny Megafon-måling. 51 procent siger, at Folketinget gør for lidt for at bremse klimaforandringerne. Men store flertal siger nej tak til højere afgifter på klimasyndere som brændstof, bilkørsel, mælk og kød.