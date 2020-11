Bundlinjen: Politikere er i oprør, Danske Bank er i en shitstorm, og de ansatte er er urolige

Karsten Dybvads fremtid som bestyrelsesformand i Danske Bank er for første gang truet. Konklusionerne i den uvildige undersøgelse af inkassosagerne, som Finanstilsynet torsdag pålagde banken at gennemføre, bliver afgørende. Tilsynet mener, at undersøgelsen er en forudsætning for, at tilliden til bankens håndtering af gældsinddrivelse kan genetableres. Danske Bank optræder fortsat ikke redeligt og loyalt over for kunderne, hedder det.

Det er et klart signal fra tilsynet om, at tilliden ikke er til stede i dag. Det er samtidig en yderst sjælden og karrieretruende melding til Karsten Dybvad. Han har som bestyrelsesformand fået en helt afgørende opgave, nemlig at få genoprettet tilliden til Danske Bank som følge af bankens katastrofale hvidvaskskandale. Han blev udpeget af hovedaktionæren Ane Uggla fra A.P. Møller – Mærsk. Hun sagde ved hans ansættelse, at der skulle »tjenes lidt penge«, men samtidig genopbygges et omdømme. I realiteten har der været en arbejdsdeling i banken, hvor den bankerfarne hollandske topchef Chris Vogelzang har overladt ansvaret for omdømme og tillid til Karsten Dybvad, som besidder den danske samfundserfaring.

Det er åbenlyst, at det ansvar har han ikke fået styr på. Politikere er i oprør, banken er i en shitstorm i medierne, og medarbejderne er urolige, samtidig med at der fyres medarbejdere. Fejlbehæftet gældsinddrivelse er ganske vist ikke i samme liga som global hvidvask, men der er mange svage bankkunder i Danmark. Møgsagen giver næring til den historiske karikatur af Danske Bank som grisk og moralsk anløben, som Karsten Dybvad skal erstatte med billedet af en ordentlig og samfundsansvarlig bank. Det er helt givet det mål, han selv har, og det er holdninger og værdier, som han deler og selv er trådt ind i banken med. Men det er resultaterne, der tæller.