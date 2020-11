Den hårdeste dom for coronasvindel vækker opsigt: »Han har virkelig fået, så hatten passer«

Sidste år blev en 24-årig mand idømt 3 års fængsel ved retten i Herning for at have været skyld i en yngre kvinde og hendes to børns død i trafikken. Med op mod 150 kilometer i timen, et sted hvor man måtte køre 80, og en alkoholpromille på knap 1,5 promille bragede han ind kvindens bil i et T-kryds, hvor et tredje barn kom alvorligt til skade.

Det er det, man i domstolenes verden kalder for uagtsomt manddrab og grov legemsbeskadigelse.

I onsdag fik en 57-årig mand fra det københavnske nordvestkvarter 3 år og seks måneders fængsel for at have forsøgt at snyde med statens hjælpepakker under coronakrisen. Og når han en dag er færdig med at afsone sin fængselsstraf, kan han begynde tilbagebetalingen af en tillægsbøde på små 3 millioner kroner, har Københavns Byret netop bestemt.