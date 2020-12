Mobilkrig: Alka dumper priserne i nyt mobilselskab, der udfordrer giganterne

Der er lagt op til priskrig, når forsikringsselskabet Alka fra årsskiftet dumper priserne på mobilabonnementer med fri tale.

Med en pris på 59 kroner om måneden for et rent dansk abonnement med fri sms, fri mms, fri tale og 7 GB data udfordrer Alka markedets giganter med et produkt, der ikke er skabt for at genere overskud, men for at tiltrække nye kunder og fastholde de ’gamle’.

»Priserne på mobilabonnementer er steget markant de seneste år. De store selskaber kræver typisk omkring 149 kroner om måneden for et fri tale-abonnement. Men det er alt for meget, og det vil vi gerne lave om på«, siger Alka’s administrerende direktør, Frederik Sjørslev Søgaard, der selv har en fortid som direktør i TDC’s mobilselskab: