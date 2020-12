Ny hjemrejsestyrelse: Færre afviste asylsøgere blev sendt ud af Danmark i år

Nogle af de mange børn, der i årevis har været strandet i Danmark, hedder Fayeza,Malak, Ibrahim og Özlem. De har, som beskrevet i en lang række artikler i Politiken, et elendigt liv på landets asyl- og udrejsecentre, fordi deres fædre og mødre ikke vil eller kan rejse efter at have fået afslag på asyl.

Men den socialdemokratiske regering svor ved sin tiltræden sidste år at rydde op og oprettede en ny myndighed under det umisforståelige navn: Hjemrejsestyrelsen. Som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) udtrykte det: »De skal have et puf«.

Puffet består især i at prøve at motivere de afviste til at rejse frivilligt og hjælpe dem med praktiske problemer ved udrejsen. Cirka 1.000 er ikke rejst trods gentagne afslag.