To brødre dømt for drab efter voldsorgie på Bornholm – anklager kræver usædvanlig hård straf

Det var manddrab, da to brødre 23. juni tævede en 28-årig mand til døde i Nordskoven ved Rønne.

Det har Retten på Bornholm netop afgjort i en skyldskendelse. Samtlige nævninge og dommere er enige i kendelsen.

De tiltalte og deres forsvarsadvokater har argumenteret for, at brødrene ikke havde til hensigt at dræbe Phillip Mbuji Johansen. De erkender, at det var dem, som udsatte offeret for den ekstreme vold, som 23. juni kostede ham livet, men det var kun meningen, at han skulle have »en lærestreg«, det var ikke hensigten, at han skulle dø. Derfor har forsvarsadvokaterne argumenteret for, at brødrene kun kunne dømmes for grov vold med døden til følge.

Det afviser nævningetinget i Retten på Bornholm. De tre juridiske dommere og seks nævninge mener, at det er bevist, at brødrene udsatte offeret for så grov og langvarig mishandling, at det må have stået dem klart, at han kunne dø af det.

De to nu drabsdømte mænd er henholdsvis 23 og 26 år gamle. De er begge klædt i sort jakkesæt, og de sidder roligt ved siden af deres advokater og viser ingen tydelige reaktioner på at være fundet skyldige.

39 læsioner på kroppen

Phillip Mbuji Johansen blev 23. juni fundet livløs i Nordskoven på Bornholm. I retten kom det mandag frem, at brødrene på forhånd havde besluttet at tæve offeret, fordi de mente, at han havde forgrebet sig på deres mor. De inviterede ham på øl i skoven, hvor de overfaldt ham og udsatte ham for grov og langvarig vold.

Offeret blev slået og sparket, trampet på med træsko, slået med granrafter og en glohed ildrager og formentlig stukket med kniv. Obduktionsrapporten viser, at Phillip Mbuji Johansen blev efterladt med brækkede knogler, en begyndende hjerneskade og 39 læsioner på kroppen. En retsmediciner fortalte mandag retten, at hun ikke tidligere havde set så slemme skader fra vold.

Drabssagen fra Bornholm har skabt voldsom debat, fordi der særligt på sociale medier er blevet spekuleret i et racistisk motiv. Der har der ikke været rejst tiltale for hadforbrydelse, og debatten spiller ikke en rolle for dommen.

Sagen er blottet for formildende omstændigheder, der er kun skærpende omstændigheder Anne Moe, anklagerfuldmægtig

Nu skal anklagemyndigheden og forsvarsadvokaterne procedere for, hvor lang straf de mener, at brødrene skal have.

Anklager forlanger hård straf

Anklagerfuldmægtig Anne Moe argumenterer i sin procedure for, at de tiltalte skal idømmes mellem 14 og 16 års fængsel. Det er en hård straf for drab, men Anne Moe mener, at »sagen er blottet for formildende omstændigheder, der er kun skærpende omstændigheder«.

Hun peger på, at der var tale om »langvarig, voldsom og brutal voldsudøvelse«, at drabet var delvist planlagt, blev begået i forening, og at den yngste af brødrene tidligere er dømt for vold.

Det bør alt sammen tælle i skærpende retning, mener anklagemyndigheden.

Forsvarsadvokat Peter Secher, som repræsenterer den ældste bror, er uenig i anklagemyndighedens udlægning.

Peter Secher fremhæver, at der efter straffelovens § 237 om manddrab skal meget til, før straffen kan overstige 12 års fængsel. Han er i gang med at gennemgå en række tidligere domme, som viser, at der i sager, hvor voldsudøvelsen ifølge advokaten var værre end i sagen fra Bornholm, ikke er blevet idømt 14 til 16 års fængsel, som anklagemyndigheden nu forlanger.