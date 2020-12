Regeringen er snart klar med en god nyhed – og en dårlig – til minkavlerne

Set fra en tom dansk minkfarm er der en god og en dårlig nyhed.

Den gode er, at regeringen tilsyneladende er indstillet på at kompensere minkavlernes tabte indtægter i op til 10 år ud i fremtiden som en konsekvens af den politiske beslutning om at masseaflive mink og lukke hele erhvervet ned. Og at kompensationens størrelse kan blive beregnet ud fra minkavlernes indtjening hen over de seneste 10 år, sådan som branchen ønsker det.

Det var, ifølge Politikens oplysninger, en del af det mundtlige forhandlingsoplæg, regeringen præsenterede for Folketingets partier mandag aften i bestræbelserne på at lande en bred kompensationsaftale for landets godt 1.000 minkavlere.