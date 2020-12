Det skal blive bedre: Hvert år dræbes lige så mange som syv skoleklasser på vejene

ULYKKERNES PRIS

Ulykker forårsager stor smerte hos ofre og efterladte. Bag ligger et regnestykke, der underbygger nytten af at få hindret færdselsuheld og -ulykker.

Ifølge Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er de økonomiske omkostninger for samfundet betydelige.

En dræbt koster 33.992.186 kr.

En alvorligt tilskadekommen koster 5.294.433 kr.

En let tilskadekommen koster 674.778 kr.

Det betyder, at det kan betragtes som samfundsøkonomisk rentabelt at investere op til 34 mio. kr. for at forebygge et enkelt trafikdrab eller ca. 4,4 mio. kr. for at forebygge en vilkårlig personskade, vurderer kommissionen.

