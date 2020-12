Venstre beskylder røde partier for beskidt spil

Regeringens støttepartier kan under finanslovsforhandlingerne være godt i gang med at lade sig »købe« af regeringen til ikke at støtte oppositionens krav om en kommissionsundersøgelse af minksagen.

Det mener Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen. Han frygter, at Radikale Venstre, SF og Enhedslisten lader sig spise af med større indrømmelser på eksempelvis klima- og børneområdet mod at lade regeringen slippe af krogen i form af at undgå en undersøgelseskommission.

»Jeg er helt ærligt lidt bekymret for, at nogle af regeringens støttepartier lader sig købe i en finanslovsforhandling til ikke at undersøge den her sag til bunds«, siger Karsten Lauritzen og uddyber: